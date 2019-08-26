Общество

ИзвестияИзвестияПочти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»

Почти 34 млн работающих граждан России попали в «квалификационную яму» — компетенции сотрудников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности. Об этом говорится в совместном докладе консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке «Росатома».
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Эксперт указал на «кадровую яму» в рабочих профессиях

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ТАССвчера в 08:59
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Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru 13:08
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Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
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«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
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Нападающий «Краснодара» Иван вернется в Румынию

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Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
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Происшествия

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
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Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
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Путин осмотрел новый аэропорт Саратова

Президент посетил саратовский аэропорт "Гагарин".
Российская газета 13:49
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Патрушев обсудил с главой Минобороны Малайзии расследование по MH17

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе встречи с министром обороны Малайзии Мохаммадом Сабу обсудил ход расследования по сбитому над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Известия 07:34
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Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

REGNUM 08:02
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Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Политика

Вышинский пообещал добиваться снятия с себя обвинений

Бывший главред РИА "Новости" Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, отказывается участвовать в обмене заключенными и будет требовать снятия с себя обвинений.
Газета.Ru 13:46
Происшествия

Александр Друзь отреагировал на информацию о ДТП со своим участием

Александр Друзь отреагировал на информацию о ДТП со своим участием Об этом сообщает РЕН ТВ.
Экспресс газета 14:59
Политика

На Украине завели дело на Парубия по сожжению людей в Одессе

Государственное бюро расследований Украины начала уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия - его обвиняют в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 48 противников Майдана.
Газета.Ru 14:57
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В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами

РБК 09:17
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Общество

Депардье получил участок земли недалеко от Минска

Известия 10:49
Политика

США пригрозили Украине за контакты с Китаем

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон подтвердил, что прилетел на Украину для разговора с ее руководством по поводу негативных последствий сотрудничества с Китаем.
Lenta.ru 13:49
Политика

ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты президентских выборов

РИА Новости 13:45
Происшествия

Укус комара стал причиной остановки сердца у женщины

Вечерняя Москва вчера в 22:37
Происшествия

В Выборге обокрали салон сотовой связи на два миллиона рублей

26 августа в полицию поступило сообщение об ограблении салона сотовой связи на улице Ушакова в городе Выборг, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Ivbg.ru 04:18
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На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
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Футбол

ЦСКА согласовал контракт с Комличенко

Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта.
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Политика

РБК: все врио губернаторов могут победить в первом туре

Опросы, проведенные для администрации президента, показали, что все врио губернаторов могут победить в первом туре выборов в единый день голосования 8 сентября, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море

Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
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Общество

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

История с массовым увольнением хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле требует серьезной реакции местных властей.
Росбалт вчера в 08:04
Армия и оружие

В Японии обвинили КНДР в разработке ракет для прорыва ПРО

По сообщению ТАСС, во вторник на пресс-конференции, прошедшей в Токио, министр обороны Японии Такэси Ивая, комментируя пуски КНДР на прошлой неделе, заявил о том, что Северная Корея разрабатывает ракеты с непостоянной и более низкой траекторией полета с целью более эффективного преодоления систем ПРО.
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Краснодар — Олимпиакос 1:1 (1-й тайм)

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В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя

Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.
Газета.Ru 11:55
Футбол

«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара

27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 12:29
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