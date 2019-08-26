Общество

ИзвестияИзвестияПочти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»

Почти 34 млн работающих граждан России попали в «квалификационную яму» — компетенции сотрудников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности. Об этом говорится в совместном докладе консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке «Росатома».
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