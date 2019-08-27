Общество
RT на русскомПочти 34 млн работающих россиян попали в «квалификационную яму»
Почти 34 млн работающих россиян имеют слишком высокую квалификацию для своей должности либо, наоборот, недостаточную. Об этом говорится в докладе, подготовленном международной консалтинговой компанией BCG, некоммерческой организацией World Skills и госкорпорацией «Росатом».
Читать в источнике
Оценить472
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Вести.Ru 09:05
Фигурное катание
Константинова и Трусова примут участие в турнире в Братиславе
Россиянки Александра Трусова и Станислава Константинова выступят на турнире Nepela Memorial, информирует официальный сайт ISU.
Спорт-Экспресс 10:12
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Энергетика
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Общество
Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве
Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Футбол
Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020
Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
Футбол
Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро
Пике занял второе место и выиграл почти 353 тысячи евро. Видаль же получил 135 тысяч евро.
Sports.ru 11:47
Политика
Путин заявил о либерализации визового режима с Турцией
Президент Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что с августа действует безвизовый режим с Турцией для граждан со специальными и служебными паспортами, а также для профессиональных водителей.
Московский Комсомолец 11:19
Космос
Появилось видео стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» с МКС
В Сети появилось видео стыковки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор», с Международной космической станцией (МСК).
Известия 04:45
Футбол
Шик может перейти в «РБ Лейпциг», Калинич — в «Рому»
Форвард «Ромы» Патрик Шик завтра может стать игроком «РБ Лейпциг», сообщает Calciomercato.com.
Спорт-Экспресс 08:56
Политика
Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона
Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.
Известия 10:44
Шоу-бизнес
Загорелая Анна Нетребко показала редкое фото в черном бикини
На страничке Анны Нетребко в социальной сети Instagram появилось фото, на котором знаменитая оперная певица позирует в бассейне в черном стильном купальнике.
Дни24 10:49
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Экономика
WSA: Мировое производство стали в январе-июле выросло на 4,6%
Производство стали в мире в январе-июле 2019 года составило почти 1,084 миллиарда тонн, увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из материалов World Steel Association (WSA).
ПРАЙМ 10:19
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Авто
Hyundai намерен купить завод General Motors в Петербурге
Агентство Телеграф 09:07
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
REGNUM вчера в 00:43
Авто
В России показали вертолет «Ансат» в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
NewInform 06:27
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Происшествия
В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Интернет
В Instagram разрабатывают новый мессенджер Threads
Актуальные Новости 03:16
Общество
ФБК нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей
Фонд борьбы с коррупцией нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей.
Эхо Москвы 10:00
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Спорт
СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам
27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Политика
Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58