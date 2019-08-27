Общество

RT на русскомRT на русскомПочти 34 млн работающих россиян попали в «квалификационную яму»

Почти 34 млн работающих россиян имеют слишком высокую квалификацию для своей должности либо, наоборот, недостаточную. Об этом говорится в докладе, подготовленном международной консалтинговой компанией BCG, некоммерческой организацией World Skills и госкорпорацией «Росатом».
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Четверть россиян не смогла найти себе работу по способностям

Московский Комсомолец11:38

Эксперт оценил сообщения о «квалификационной яме» в России

RT на русском11:33

Эксперт указал на «кадровую яму» в рабочих профессиях

РИА Новости09:31

Экономисты подсчитали число россиян, попавших в «кадровую яму»

URA.Ru00:50

Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян

РБКвчера в 18:13

Почему почти половина российских работников заняты не своим делом

Ведомостивчера в 17:53

Эксперты: почти 34 млн россиян находятся в «квалификационной яме»

ТАССвчера в 08:59
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57

Вести.Ru 09:05
Фигурное катание

Константинова и Трусова примут участие в турнире в Братиславе

Россиянки Александра Трусова и Станислава Константинова выступят на турнире Nepela Memorial, информирует официальный сайт ISU.
Спорт-Экспресс 10:12
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Энергетика

Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Общество

Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве

Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Футбол

Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
Футбол

Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро

Пике занял второе место и выиграл почти 353 тысячи евро. Видаль же получил 135 тысяч евро.
Sports.ru 11:47
Футбол

Игрок «Краснодара» Иван продолжит карьеру в румынском клубе

Чемпионат 11:20
Политика

Путин заявил о либерализации визового режима с Турцией

Президент Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что с августа действует безвизовый режим с Турцией для граждан со специальными и служебными паспортами, а также для профессиональных водителей.
Московский Комсомолец 11:19
Космос

Появилось видео стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» с МКС

В Сети появилось видео стыковки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор», с Международной космической станцией (МСК).
Известия 04:45
Футбол

Шик может перейти в «РБ Лейпциг», Калинич — в «Рому»

Форвард «Ромы» Патрик Шик завтра может стать игроком «РБ Лейпциг», сообщает Calciomercato.com.
Спорт-Экспресс 08:56
Политика

Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона

Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.
Известия 10:44
Шоу-бизнес

Загорелая Анна Нетребко показала редкое фото в черном бикини

На страничке Анны Нетребко в социальной сети Instagram появилось фото, на котором знаменитая оперная певица позирует в бассейне в черном стильном купальнике.
Дни24 10:49
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Экономика

WSA: Мировое производство стали в январе-июле выросло на 4,6%

Производство стали в мире в январе-июле 2019 года составило почти 1,084 миллиарда тонн, увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из материалов World Steel Association (WSA).
ПРАЙМ 10:19
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Авто

Hyundai намерен купить завод General Motors в Петербурге

Агентство Телеграф 09:07
Политика

Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»

Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
REGNUM вчера в 00:43
Авто

В России показали вертолет «Ансат» в стиле Aurus

Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
NewInform 06:27
Политика

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа

Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Происшествия

В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Наука

Установлено, что оптимисты живут дольше

Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Интернет

В Instagram разрабатывают новый мессенджер Threads

Актуальные Новости 03:16
Общество

ФБК нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей

Фонд борьбы с коррупцией нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей.
Эхо Москвы 10:00
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Спорт

СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам

27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Политика

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
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