Общество

ИзвестияИзвестияПочти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»

Почти 34 млн работающих граждан России попали в «квалификационную яму» — компетенции сотрудников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности. Об этом говорится в совместном докладе консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке «Росатома».
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Четверть россиян не смогла найти себе работу по способностям

Московский Комсомолец11:38

Почему почти половина российских работников заняты не своим делом

Ведомостивчера в 17:53

Эксперт указал на «кадровую яму» в рабочих профессиях

РИА Новости09:31

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

Коммерсантъвчера в 22:30

Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян

РБКвчера в 18:13

Эксперт оценил сообщения о «квалификационной яме» в России

RT на русском11:33

Эксперты: почти 34 млн россиян находятся в «квалификационной яме»

ТАССвчера в 08:59
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Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

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Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Политика

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В Санкт-Петербурге обнаружена подпольная редакция, в которой неизвестные работали над фейковыми материалами, очерняющими губернаторов, министров и чиновников в преддверии единого дня голосования.
Экономика сегодня 08:16
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Транспорт

Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД

Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48
Фигурное катание

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020

Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Общество

Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа

Московский Комсомолец 11:27
Технологии

В России могут закупить 360 000 планшетов Huawei на ОС «Аврора»

Россия и компания Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы «Аврора» на китайские планшеты.
Игромания.ру 07:27
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Спорт

СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам

27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Футбол

«ПСЖ» назвал «Барселоне» условия продажи Неймара

Руководство клуба "Пари Сен-Жермен" озвучило условия, при которых продаст "Барселоне" бразильского нападающего Неймара.
Российская газета 05:08
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Политика

На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе

Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
REGNUM 11:36
Общество

Johnson & Johnson выплатит $572 млн по делу об опиоидах

Компанию Johnson & Johnson суд обязал выплатить 572 миллионов долларов за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса в Соединенных Штатах Америки, информирует Kp.ru.
ФАН 00:30
Происшествия

Пострадавшая от полицейских в Анапе оказалась волейболисткой

Известия 05:41
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
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Экономика

Сбербанк начал разработку нового логотипа

В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
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Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

В прикладном плане возможный визит президента России Владимира Путина в США по приглашению американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Сирия, истребители и вертолеты: что обсудили Путин и Эрдоган на МАКС

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Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
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Вышел трейлер драмы «Бледная синяя точка» с Натали Портман

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Победительница US Open 2006 года Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open.
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В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
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