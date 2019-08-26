Общество
ИзвестияПочти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»
Почти 34 млн работающих граждан России попали в «квалификационную яму» — компетенции сотрудников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности. Об этом говорится в совместном докладе консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке «Росатома».
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Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Политика
Фабрика политического компромата Навального обнаружена в Петербурге
В Санкт-Петербурге обнаружена подпольная редакция, в которой неизвестные работали над фейковыми материалами, очерняющими губернаторов, министров и чиновников в преддверии единого дня голосования.
Экономика сегодня 08:16
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД
Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Общество
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа
Московский Комсомолец 11:27
Технологии
В России могут закупить 360 000 планшетов Huawei на ОС «Аврора»
Россия и компания Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы «Аврора» на китайские планшеты.
Игромания.ру 07:27
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Спорт
СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам
27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Футбол
«ПСЖ» назвал «Барселоне» условия продажи Неймара
Руководство клуба "Пари Сен-Жермен" озвучило условия, при которых продаст "Барселоне" бразильского нападающего Неймара.
Российская газета 05:08
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Политика
На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе
Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
REGNUM 11:36
Общество
Johnson & Johnson выплатит $572 млн по делу об опиоидах
Компанию Johnson & Johnson суд обязал выплатить 572 миллионов долларов за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса в Соединенных Штатах Америки, информирует Kp.ru.
ФАН 00:30
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
В прикладном плане возможный визит президента России Владимира Путина в США по приглашению американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 11:58
Здоровье
Инициатива Беглова по повышению зарплат врачам решит проблему здравоохранения в Петербурге
В беседе с iReactor политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников оценил усилия правительства над повышением заработных плат для петербургских врачей.
iReactor 09:46
Армия и оружие
Сирия, истребители и вертолеты: что обсудили Путин и Эрдоган на МАКС
Приграничная зона деэскалации В свою очередь, Эрдоган раскритиковал действия сирийских правительственных войск.
РИА Новости 11:36
Общество
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
Lenta.ru 09:04
Общество
В Китае обезьяна использовала орудие для побега из зоопарка
Сотрудники зоопарка считают эту обезьяну умнее сородичей. По их словам, она единственная кто использует камни, чтобы колоть орехи.
Реальное время 11:38
Футбол
Шунин надеется выиграть титул с «Динамо»
Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин очень хочет выиграть титул с московской командой, сообщает официальный сайт бело голубых.
Спорт-Экспресс 11:48
Футбол
Пике и Видаль выиграли 500 тысяч евро на турнире по покеру
32-летний футболист уступил только профессиональному игроку в покер Хуану Пардо и выиграл 353 тысячи евро.
Евро-футбол.ру 11:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Культура
Паспарту из «Форта Боярд» посетил выставку Айвазовского в Кронштадте
Как передает корреспондент «СПб ведомостей», Исполнитель роли Паспарту в легендарной телепередаче «Форт Боярд» посетил Кронштадт, где 27 августа побывал на выставке художника Айвазовского.
Санкт-Петербургские ведомости 08:55
Кино
Вышел трейлер драмы «Бледная синяя точка» с Натали Портман
Культуромания 02:37
Теннис
Шарапова проиграла Уильямс в первом круге US Open
Победительница US Open 2006 года Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open.
РБК вчера в 21:10
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43