Названо количество россиян, компетенции которых избыточны или недостаточны для выполнения работы. Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills. В 2017 году из-за кадрового разрыва мировой ВВП недополучил $5 трлн.

Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

Политика Верховная рада определила ключевые задачи Киева по «развалу Московии» Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко отметила, что основной задачей Киева является декоммунизация России, передает ФАН.

Общество Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.

Политика Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.

Политика Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.

Происшествия На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Политика Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщают СМИ.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.

Общество В России появились нормы поведения учителей в соцсетях В новой редакции этического кодекса для педагогов появились и послабления относительно дресс-кода.

Политика Появилось видео нестандартной посадки Су-57 Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.

Культура Модный показ под открытым небом пройдёт 8 сентября на ВДНХ Модный показ Fashion Parade Moscow под открытым небом пройдёт 8 сентября на ВДНХ, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны».

Здоровье В России выросло число больных сахарным диабетом Число больных сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23%. В 2018 году было зарегистрировано 4,8 млн пациентов с таким диагнозом.

Фигурное катание Евгения Медведева стала послом России на летней Олимпиаде в Токио Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом олимпийской команды России на летних Играх в Токио в следующем году.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Политика Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Армия и оружие Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.

Космос Зловещая Нибиру маячит на горизонте – ученые По оценкам уфолога планета Х уже совсем скоро устроит конец света. Виртуальный исследователь снял на видео, как Нибиру поглотила Солнце.