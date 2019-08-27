Общество
Газета.RuПочти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
Названо количество россиян, компетенции которых избыточны или недостаточны для выполнения работы. Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills. В 2017 году из-за кадрового разрыва мировой ВВП недополучил $5 трлн.
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с чего всё началось
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.РИА Новостивчера в 17:33
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Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 млрд
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Интерфакс 06:54
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URA.Ru вчера в 23:04
Авто
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РБК 07:34
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
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РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие
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Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН 25 августа в 12:33
Экономика
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Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Экономика
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.
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Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
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В нынешнем сезоне Мбаппе провел за парижан 4 матча, в котором забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Матч ТВ 05:08
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Хоккей
Сушинский объяснил, почему Авангард расстался с Медведевым
Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский объяснил, почему команда не стала заключать новый контракт с защитником и экс-капитаном Евгением Медведевым.
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Бывший участник телепроекта "Дом-2" Николай Должанский проиграл в карты бывшую жену и был избит ее новым любовником.
VSE42 Новости 03:43
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В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
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Труд 06:13
Происшествия
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РИА Новости 06:10
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StarHit.ru 01:00
Политика
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий высказал своё мнение по поводу первых 100 дней президентства Владимира Зеленского на Украине.
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Взгляд.ру вчера в 09:48
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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Армия и оружие
ВСУ обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донбасса
Вооруженные силы Украины обстреляли из танков село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Армия и оружие
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РИА Новости 07:45
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
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