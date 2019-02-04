Экономика

Госпрограмма по развитию Крыма обойдется в 310 млрд рублейBFM.ru 06:06

Медведев уточнил, что «деньги в бюджете на эти цели заложены: на 2019 и ближайшие три года в общей сложности почти 310 млрд рублей, причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году».
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Дмитрий Медведев
Я утвердил государственную программу по развитию Республики Крым и города Севастополя, подписал соответствующее постановление правительства.
— Дмитрий Медведев, российский политикLenta.ru 06:38

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Медведев утвердил госпрограмму по развитию Крыма

РИА Новости06:19

На Крым потратят еще сотни миллиардов рублей

Lenta.ru06:38

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Правительство направит 310 млрд рублей на развитие Крыма

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Аксенов назвал «пролог» к воссоединению Крыма с Россией

РБК28 января в 01:01
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Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео YouTube в данный момент рассматривают идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк» («не нравится»), при помощи которой зрители выражают свое негативное отношение к контенту.
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Студент Московского политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова в понедельник получил порез ладони в результате конфликта с другим учащимся, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Сергей Михайлов.
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