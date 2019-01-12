В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января. Инцидент произошел на перегоне Делюр–Тыреть в Заларинском районе.

Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области

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