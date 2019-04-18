Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на МадейреИнтерфакс вчера в 15:53

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News. Автобус перевозил 50 туристов из Германии.

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

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