Экономика
Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственникиМетагазета 10:12
В течение ближайших пяти лет экс-владельцы должны вернуть еще 450 млрд рублей, заявил РБК глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. «Траст» погасил проблемную задолженность на 230 млрд рублей. Банк «Открытие» закрыл сделку по приобретению АО «Балтийский Лизинг».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Армия и оружие
Названы самые неудачные проекты самолетов СССР
Эксперты назвали самые неудачные прототипы советских самолетов, от серийного выпуска которых было принято отказаться.
Обновлено в 01:37
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Политика
США внесли в черный список Калужский радиотехнический институт
США ввели санкции против Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ).
Обновлено в 10:28
Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»
Обновлено вчера в 06:50
Футбол
Стала известна желаемая зарплата Рибери в новом клубе
Французский полузащитник Франк Рибери хочет подписать с будущим клубом соглашение, рассчитанное на два сезона с зарплатой €8 млн в год, сообщает Futbol Arena.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
Назван продлевающий молодость овощ
Обновлено в 02:55
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус сделали первое семейное фото за шесть лет брака
Дочка целует Кристину, радуясь, что она рядом.
Обновлено в 09:00
Общество
Мэр Киселевска пожаловался в полицию на заснявшую его туристку из США
Мэр города Киселевска в Кемеровской области Максим Шкарабейников написал заявление в полицию на жительницу США Алину Симоне, которая засняла его во время беседы с жителями.
Обновлено в 08:00
Авто
Porsche представил самый мощный гибрид Cayenne
Новинка получит гибридный силовой агрегат, общая мощность которого будет достигать 680 л.с. Новый Porsche Turbo S E-Hybrid будет доступен как в обычном кузове кроссовера, так и в версии Coupe.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Агент: «Вчера весь день был с Мбайе, из „Спартака“ никто не звонил»
Симон Лаурелли, агент нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианя, прокомментировал слухи о том, что московский «Спартак» сделал предложение по его клиенту.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Армия и оружие
Пентагон: ситуация с С-400 не отразилась на операциях с базы Инджирлик
Представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за ЗРК С-400 не сказываются на количестве военных операций с турецкой базы Инджирлик.
Обновлено в 10:29
Общество
Ученые воссоздали духи Клеопатры
Гавайские ученые университета в Маноа воссоздали запах популярных древнеегипетских духов, которыми скорее всего пользовалась сама Клеопатра.
Обновлено в 07:50
Политика
Владимир Зеленский выполнил обещание и ушел из бизнеса
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Кети Топурия выложила в Сеть фото с возлюбленным
32-летняя певица и вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия отправилась на отдых в Италию вместе с бойфрендом.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных
9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено в 10:34
Здоровье
Названа самая частая причина смерти россиян
Минздрав назвал самую распространённую причину естественной смерти в России. Большинство россиян умирает от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 04:48
Спорт
Президент СБР: Логинов может остаться без сборной, но ему это не нужно
Напомним, что Логинов и ряд других ведущих спортсменов мужской сборной отказываются подписывать предложенный СБР контракт, потому что в нем не учтены обязательства спортсменов перед их личными спонсорами и рекламодателями: Союз биатлонистов продал лучшие рекламные места на экипировке спорстменов, включая те, на которых раньше размещалась реклама личных спонсоров.
Обновлено в 09:06