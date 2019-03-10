Экономика
Почти 21 млрд рублей выделено на развитие туризма в РоссииКоммерсантъ 05:58
На развитие туризма в рамках госпрограммы «Культура и туризм 2019-2021» было выделено порядка 21 млрд руб. из бюджета, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев. Он добавил, что сейчас идет подготовка новой госпрограммы непосредственно по туризму.
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