Экономика

Почти 20% россиян пожаловались на снижение зарплатыМойка78 01:43

Почти пятая часть жителей России заметила снижение зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами. Так, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, о снижении зарплаты говорят 18,3% россиян.
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Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
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Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

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URA.Ruвчера в 21:08

Исследование показало снижение зарплат у 18,3% россиян

РЕН ТВвчера в 19:12

Опрос: почти 20% россиян считают, что за последний год их зарплаты снизились

ТАСС03:11
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