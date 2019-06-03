Экономика
Почти 20% россиян пожаловались на снижение зарплатыМойка78 01:43
Почти пятая часть жителей России заметила снижение зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами. Так, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, о снижении зарплаты говорят 18,3% россиян.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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