Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

Газета.Ru06:46

Исследование показало снижение зарплат у 18,3% россиян

РЕН ТВвчера в 19:12

Опрос: более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

RT на русском01:57

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

РБКвчера в 22:01

Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплаты

URA.Ruвчера в 21:08

Опрос: почти 20% россиян считают, что за последний год их зарплаты снизились

ТАСС03:11

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Известиявчера в 17:01
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Совет управляющих Американской академии киноискусств принял решение вручить кинорежиссеру Дэвиду Линчу почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
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Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году

Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

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Обновлено вчера в 11:02
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Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.
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Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

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