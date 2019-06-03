18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.

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