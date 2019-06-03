Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
Читать в источнике
Оценить242
с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 20:26, Ашберн
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированной» сестрой
Обновлено в 19:36
Происшествия
Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России
Предполагаемый убийца спецназовца Никиты Белянкина мог улететь из России, скрываясь от правосудия.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона
Обновлено в 08:40
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами
В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи
Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).
Обновлено в 18:35
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено в 17:45
Кино
Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф
Совет управляющих Американской академии киноискусств принял решение вручить кинорежиссеру Дэвиду Линчу почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
Обновлено в 18:11
Технологии
«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Последняя владела патентами и командой разработчиков технологий распознавания лиц компании «Вокорд».
Обновлено в 05:06
Экономика
Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено в 20:19
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Авто
Toyota назвала российские цены на новую Supra
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Гаджеты
Apple анонсировала новую операционную систему для iPad
На официальном сайте компании Apple для разработчиков появилась информация о новой отдельной версии операционной системы iOS для iPad.
Обновлено в 14:28
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 14:00
Наука
Отсечь всё лишнее
В МФТИ создали компактный, устойчивый флуоресцентный белок, которому не нужен кислород.
Обновлено 01 июня в 01:04
Политика
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено в 19:19
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева
Друг покойной Юлии Началовой сравнил эти истории, оценил поведение Алдонина и Шепелева, и рассказал, кто, по его мнению, поступил правильно.
Обновлено в 07:48
Интернет
В Firefox 69 будет улучшена производительность активных вкладок
Стабильная сборка Firefox 69 ожидается в конце этого года.
Обновлено в 16:25
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Политика
Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям
Соединенные Штаты призывают союзников не пользоваться услугами китайской корпорации Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям, заявил в понедельник, 3 июня, в интервью Euronews американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 19:28
Экономика
Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 09:06
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено в 19:33
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10