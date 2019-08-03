Происшествия

Почти 20 человек ранены при стрельбе в ТехасеИнтерфакс 14:34

Ранее полиция Эль-Пасо подтвердила информацию о стрельбе в районе улиц Hawkins и Gateway East поблизости от магазина Walmart и торгового центра. По данным источника CBS News, он услышал порядка 10 выстрелов неподалеку от магазина Walmart. Он заявил, что видел двух человек с огнестрельным оружием.
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Несколько человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе

РБК15:21

СМИ: При стрельбе в штате Техас пострадали 18 человек

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В результате стрельбы в Техасе есть жертвы, сообщили СМИ

РИА Новости15:18

СМИ: По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в Техасе

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Lenta.ru14:44

Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

Интерфакс14:34

CNN: подозреваемые в стрельбе в Техасе задержаны

ТАСС15:15
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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал удаление нападающего Эсекьеля Понсе в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
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