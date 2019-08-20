Армия и оружие
Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»RT на русском вчера в 17:45
Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
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