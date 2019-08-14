Политика
Почти 10 тысяч жителей ДНР получили гражданство РоссииТАСС вчера в 11:14
Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших паспорт гражданина РФ в упрощенном порядке, приблизилось к 10 тысячам. Об этом в среду сообщили в миграционной службе МВД республики.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Экономика
Владимирцы доверяют вкладам в рублях
Объем банковских вкладов владимирцев растет. На 1 июля 2019 года жители 33 региона накопили 203,4 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:39
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Технологии
Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ
На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.
Обновлено в 12:45
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Общество
Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Политика
Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.
Обновлено в 14:11
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Бортпроводник рассказала о действиях пассажиров А321
Обновлено в 15:15
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
Обновлено в 12:40
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.
Обновлено в 15:44
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено в 09:03
Кино
Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»
Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".
Обновлено в 04:48
Космос
Virgin Galactic представила новый космопорт
Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США).
Обновлено в 14:00
Политика
Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа
Изначально активисты хотели устроить шествие по бульварам и в конце — митинг на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 16:10
Кино
Нил Бломкамп ушел с поста режиссера нового «Робокопа»
Обновлено в 15:27
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Кино
Disney опубликовал фотографию собак из ремейка «Леди и Бродяги»
Опубликована первая фотография собак, которые появятся в ремейке мультфильма «Леди и Бродяга».
Обновлено в 07:32
Политика
На Украине хотят сменить главу ПЦУ Епифания
На Украине хотят сменить главу неканонической Православной церкви страны (ПЦУ) Епифания, передает «Страна.ua» со ссылкой на источник в церковных кругах.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях
Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.
Обновлено в 15:01
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
Обновлено в 07:22
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Ужесточить требования к желающим подняться на Эверест решила спецкомиссия, сформированная правительством Непала после неудачного альпинистского сезона.
Обновлено в 13:03
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44