Политика

Почти 10 тысяч жителей ДНР получили гражданство РоссииТАСС вчера в 11:14

Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших паспорт гражданина РФ в упрощенном порядке, приблизилось к 10 тысячам. Об этом в среду сообщили в миграционной службе МВД республики.
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Российские паспорта получили почти 10 тысяч жителей ДНР

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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