Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших паспорт гражданина РФ в упрощенном порядке, приблизилось к 10 тысячам. Об этом в среду сообщили в миграционной службе МВД республики.

Почти 10 тысяч жителей ДНР получили гражданство России

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