Экономика
«Почта банк» откроет отделения в «Магните»Ведомости 04:55
«Почта банк» после открытия отделений в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит», проект в пилотном режиме запустят осенью в Челябинской, Ярославской и Костромской областях. Об этом РБК сообщил первый зампред правления банка Георгий Горшков.
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с чего всё началось
В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций, еще 7,6% находятся на балансе «ВТБ Капитала». Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений. В начале 2019 года Почта Банк запустил аналогичный проект с «Пятерочкой».РБК01:03
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