Экономика
«Почта банк» откроет отделения в «Магните»Ведомости 04:55
«Почта банк» после открытия отделений в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит», проект в пилотном режиме запустят осенью в Челябинской, Ярославской и Костромской областях. Об этом РБК сообщил первый зампред правления банка Георгий Горшков.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций, еще 7,6% находятся на балансе «ВТБ Капитала». Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений. В начале 2019 года Почта Банк запустил аналогичный проект с «Пятерочкой».РБК01:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
Здоровье
В больницах Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции
Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске, несмотря на нехватку оборудования и медикаментов из-за санкций, рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.
Обновлено вчера в 22:07
Здоровье
Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение
Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.
Обновлено в 09:08
Транспорт
Госдума предложила новую версию законопроекта о деятельности такси
Комитет Госдумы по по транспорту и строительству предложил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Интер» объявил о трансфере Лукаку
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку переходит в итальянский "Интер", сообщает пресс-служба миланской команды.
Обновлено в 11:20
Энергетика
«Северный поток-2» может подорожать из-за отсутствия разрешения Дании
Задержка запуска газопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия разрешения Дании может составить до 8 месяцев и обойдется в дополнительные 660 млн евро ($740 млн).
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Общество
Предприниматель выделил полку в магазине для домашних заготовок
В Екатеринбурге предприниматель Иван Зайченко выделил полку в своём магазине, чтобы местные жители смогли продать свои домашние заготовки.
Обновлено в 10:53
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Общество
Жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд
Обновлено в 11:09
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено в 11:37
Политика
Прокуроры займутся организаторами незаконных акций во время выборов
«Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций»,— заявил господин Завалунов (цитата по ТАСС).
Обновлено в 11:11
Гаджеты
Представлен смартфон Nubia Z20 с двумя дисплеями
Обновлено в 11:36
Политика
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Карина Разумовская родила первенца
Звезда "Мажора" Карина Разумовская родила первенца Актриса несколько месяцев скрывала беременность от поклонников.
Обновлено в 00:17
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Обновлено в 08:03
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават» в «Зелёном дерби» на турнире в Казахстане
Казанский «Ак Барс» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в матче Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 2:1. Зрителям не пришлось долго ждать первой заброшенной шайбы: на 46-й секунде удачным броском отметился нападающий казанского клуба Владимир Ткачёв.
Обновлено в 07:19
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции
Обновлено в 07:44
Происшествия
Сторонники Атамбаева отправились в Бишкек
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Район Белого моря около взрыва на полигоне закрыли
Обновлено в 11:03
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56