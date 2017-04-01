Финансы
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населенияТАСС10:44
Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
ТАСС10:44
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Правительство назначило Промсвязьбанк и Почта банк агентами по продаже ОФЗ для физлиц
Rambler News Service10:46
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Финансы
Рынок акций РФ отметил ростом День благодарения в США
Российский рынок акций в четверг повысился на фоне устойчивого рубля и в условиях пониженного воздействия извне на фоне выходного в США, где отмечается День благодарения.
Обновлено в 13:40
Финансы
С улиц уберут электронные табло курсов валют
Информация о курсах иностранных валют может размещаться только внутри помещений уполномоченных банков, а не на улице.
Обновлено в 15:33
Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:39
Финансы
Международные резервы России снизились на $2,2 млрд
За неделю международные резервы России снизились на $2,2 млрд и на 16 ноября составили $459,3 млрд против $461,5 млрд на 9 ноября.
Обновлено в 13:37
Финансы
Орешкин пообещал плавное укрепление рубля до 2036 года
Министерство экономического развития РФ ожидает плавного укрепления рубля в реальном выражении вплоть до 2036 года.
Обновлено в 14:00
Финансы
В российском аналоге SWIFT появился первый зарубежный участник
В Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, созданной в 2014 году на фоне угрозы отключения российских банков от международной SWIFT на фоне санкций, появился первый зарубежный участник.
Обновлено в 13:55
Финансы
Райффайзенбанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6%
Райффайзенбанк за девять месяцев 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 27,418 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 10:58
Финансы
ЦБ ЮАР повысил процентную ставку впервые за два года
Резервный банк ЮАР (центробанк страны) повысил базовую процентную ставку впервые более чем за два года, ожидая усиления инфляционных рисков.
Обновлено в 10:50
Финансы
Почему стоит рефинансировать ипотеку даже после повышения ставок
Значительное число ипотечных заемщиков уже успели воспользоваться моментом и снизить ставки действующих кредитов в своем или ином банке – по данным аналитической компании "Русипотека", за девять месяцев 2018 г. около 11% от сумм выданной ипотеки пришлось на рефинансирование; в отдельных банках доля рефинансирования превысила 40% (" Юникредит", "Российский капитал", Райффайзенбанк).
Обновлено в 14:21
Финансы
Чистая прибыль Почта Банка выросла в 4,7 раза за 2018 год
Чистая прибыль Почта Банка составила 3,9 млрд рублей за девять месяцев 2018 года.
Обновлено в 13:13
Финансы
Киев построит скоростной транспортный коридор за счет Всемирного банка
Всемирный банк выделит Киеву порядка $1 млн на разработку проекта строительства коридора для высокоскоростного транспортного сообщения центра украинской столицы с жилым массивом «Вигуровщина-Троещина», заявила глава Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен, сообщает 22 ноября УНИАН.
Обновлено в 11:43
Финансы
Мосбиржа отчиталась о рекордных показателях рынка акций РФ
В нынешнем году российский рынок акций показал рекордные значения в рублевом индексе.
Обновлено в 02:06
Финансы
Во Вьетнаме начался бум на рынке облигаций
В интервью изданию VNExpress экономист Нгуен Чи Хиеу заявил, что подобный бум на рынке облигаций объясняется тем, что таким образам банки реструктуризируют свой капитал в соответствии с государственными требованиями по обеспечению безопасности кредитования ввиду роста спроса на кредиты.
Обновлено в 13:37
Финансы
Всемирный банк выделит Эфиопии $1,2 млрд прямой финансовой помощи
После национальных выборов в Эфиопии 2005 года Всемирный банк и многие другие партнеры Эфиопии по развитию переключились с оказания прямой бюджетной поддержки на осуществление защиты сектора основных услуг страны.
Обновлено в 12:54
Финансы
Курс доллара на черном рынке Венесуэлы за 10 дней вырос на 22%
Американский доллар на "черном рынке" в Венесуэле по отношению к боливару за последние десять дней вырос в цене на 22%, по данным портала Dollar Today.
Обновлено вчера в 19:42