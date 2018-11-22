Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения

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