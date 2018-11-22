Финансы
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населенияТАССвчера в 10:44
Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
ТАССвчера в 10:44
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Почта-банк и Промсвязьбанк назначены банками-агентами по продаже ОФЗ для населения
Коммерсантъвчера в 11:17
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Финансы
Ожидаем существенного понижения индекса Мосбиржи на открытии торгов
После негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое падение к ближайшему значимому уровню поддержки 2350 п. Этому способствует явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона.
Обновлено в 01:57
Финансы
День благодарения рубль проведет «стабильно и уверенно»
Сегодня, 22 ноября, российская валюта медленно и упорно продолжает подрастать против американского доллара и евро в День благодарения в США.
Обновлено в 00:38
Финансы
Доллар дешевеет против фунта стерлингов и евро на новостях о Brexit
Курсы фунта стерлингов и евро к доллару в четверг вечером поднимаются на новостях о том, что проект декларации о будущих отношениях Британии и ЕС был согласован переговорщиками, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:51
Финансы
Комитет Госдумы поддержал запрет на уличные табло курсов валют
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправку к законопроекту о валютных операциях для резидентов, согласно которой банкам запретят размещать электронные табло курсов валют вне стен банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.
Обновлено в 03:07
Финансы
Газпром планирует освоить 1,3 трлн рублей инвестиций в 2019 году
Общий объём освоения инвестиций компанией «Газпром» составит 1,3 трлн рублей в следующем году.
Обновлено в 02:30
Финансы
Кудрин назвал рубль рискованной валютой
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая на конференции Евразийского банка развития, назвал рубль рискованной валютой.
Обновлено в 02:23
Финансы
Денежная база в России выросла за неделю на 32,8 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 13 ноября составил 10 трлн 334,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено в 03:03
Финансы
Техника предрекает биткоину падение еще порядка 50%
После некоторого затишья, которое продлилось недолго, на рынке цифровых валют продолжилось падение.
Обновлено в 01:52
Финансы
Белорусский банк решил присоединиться к российскому аналогу SWIFT
22 ноября 2018 года стало известно о решении ОАО «Белгазпромбанк» присоединиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ, которая является российским аналогом SWIFT.
Обновлено в 02:25
Финансы
Райффайзенбанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6%
Райффайзенбанк за девять месяцев 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 27,418 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 02:11
Финансы
Жители Камчатки взяли в долг у банков 41 миллиард рублей
По данным на 1 октября, жители края взяли в долг 41,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:10
Финансы
ЦБ ЮАР повысил процентную ставку впервые за два года
Резервный банк ЮАР (центробанк страны) повысил базовую процентную ставку впервые более чем за два года, ожидая усиления инфляционных рисков.
Обновлено вчера в 10:50
Финансы
Названа причина «странного» падения курса доллара к рублю
На фоне укрепления рубля эксперты Bloomberg объяснили причину "странного" падения американской валюты к российской.
Обновлено вчера в 18:28
Финансы
Никель впервые за год подешевел ниже 11 000 долларов за тонну
Стоимость тонны никеля впервые в 2018 году упала ниже 11 долларов, что отражает динамику снижения спроса на цветные металлы.
Обновлено в 03:03
Финансы
За месяц расходы населения Казахстана на покупку валюты сократились на 28%
В октябре 2018 года население Казахстана купило наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 208,5 млрд тенге ($567 млн) на нетто-основе, сообщили 23 ноября в пресс-службе Национального банка Казахстана.
Обновлено в 00:39