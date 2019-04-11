Экономика
«Почта России» зарегистрировала собственную «дочку» в КитаеЕвразия Daily 04:01
Как сообщало EADaily, за прошедший год «Почта России» успела запустить новый маршрут доставки нерегистрируемых посылок из интернет-магазинов Китая по морю и сильно увеличить количество собственных грузовых авиарейсов между странами.
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Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван, так как дипломату, имеющему статус специального свидетеля, может угрожать опасность в связи с расследованием дела о взятках при выдаче виз.
Обновлено в 19:20
Авто
Audi S6 и S7 обзавелись дизельными версиями
Вслед за кроссовером Audi SQ5 дизельные моторы получили седан и универсал Audi S6, а также лифтбек Audi S7.
Обновлено в 09:50
Политика
Европарламентарий объяснил необходимость участия России в работе ПАСЕ
Нидерландский европарламентарий Тини Кокс, резолюция которого с предложением России направить свою делегацию в ПАСЕ была принята в среду, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи - "уже не вариант".
Обновлено в 16:10
Наука
Китайские ученые получили ГМ-макак с «получеловеческим» мозгом
Обновлено в 02:53
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Девять машин столкнулись на мосту под Владивостоком
На низководном мосту через Амурский залив перекрыто движение из-за аварии под Владивостоком, где столкнулись девять машин.
Обновлено в 22:55
Здоровье
Работникам челябинской скорой помощи сократили отпуска
Сотрудникам психиатрических бригад дополнительный отпуск сократили на три недели, а реанимационных — на одну.
Обновлено в 19:33
Происшествия
В Благовещенске собаки напали на 9-летнего мальчика
Накануне, 11 апреля, в областном центре стая собак напала на ребенка.
Обновлено в 22:57
Армия и оружие
Турция может заменить F-35 другими истребителями пятого поколения
Обновлено вчера в 05:04
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Здоровье
Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика
На 10 апреля в ДРК было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, умер 751 человек, 354 выздоровели.
Обновлено в 17:17
Космос
Ракета Falcon Heavy отправилась в первый коммерческий рейс
Запуск ракеты состоялся в 01:35 мск в пятницу 12 апреля. Для Falcon Heavy это второй полет в ее истории и первый коммерческий рейс.
Обновлено в 19:29
Наука
На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей
Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено в 08:04
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено в 20:35
Наука
Эксперимент близнецов
«Эксперимент близнецов» (Twin study) объединял десять групп из 12 университетов и исследовательских лабораторий NASA, которые создали молекулярный, физиологический и когнитивный профили астронавтов.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку
Обновлено в 10:48
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Экономика
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.
Обновлено в 17:45
Политика
Военные арестовали президента Судана
Обновлено в 07:29
Политика
Помощник скончавшегося экс-главы ФСБ Ковалева найден мертвым в Госдуме
Через шесть дней после кончины депутата Госдумы, бывшего директора ФСБ Николая Ковалева смерть настигла и его помощника Сергея Шамарина.
Обновлено в 09:15
Политика
Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:41
Политика
Российские дипломаты посетили заключенного в США Романа Селезнева
Российские дипломаты посетили заключенного в США россиянина Романа Селезнева, приговоренного к 27 годам, как отметили в дипмиссии, условия содержания соотечественника по-прежнему остаются неоправданно жесткими.
Обновлено в 21:40
Общество
Названы регионы России с самыми опасными дорогами
В России составили рейтинг регионов с самыми опасными дорогами.
Обновлено в 12:41