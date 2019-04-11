«Почта России» зарегистрировала собственную «дочку» в КитаеЕвразия Daily 04:01

Как сообщало EADaily, за прошедший год «Почта России» успела запустить новый маршрут доставки нерегистрируемых посылок из интернет-магазинов Китая по морю и сильно увеличить количество собственных грузовых авиарейсов между странами.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван, так как дипломату, имеющему статус специального свидетеля, может угрожать опасность в связи с расследованием дела о взятках при выдаче виз.

Авто Audi S6 и S7 обзавелись дизельными версиями Вслед за кроссовером Audi SQ5 дизельные моторы получили седан и универсал Audi S6, а также лифтбек Audi S7.

Политика Европарламентарий объяснил необходимость участия России в работе ПАСЕ Нидерландский европарламентарий Тини Кокс, резолюция которого с предложением России направить свою делегацию в ПАСЕ была принята в среду, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи - "уже не вариант".

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Здоровье Ученые назвали главный ночной симптом рака Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.

Происшествия Девять машин столкнулись на мосту под Владивостоком На низководном мосту через Амурский залив перекрыто движение из-за аварии под Владивостоком, где столкнулись девять машин.

Здоровье Работникам челябинской скорой помощи сократили отпуска Сотрудникам психиатрических бригад дополнительный отпуск сократили на три недели, а реанимационных — на одну.

Происшествия В Благовещенске собаки напали на 9-летнего мальчика Накануне, 11 апреля, в областном центре стая собак напала на ребенка.

Общество Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».

Здоровье Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика На 10 апреля в ДРК было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, умер 751 человек, 354 выздоровели.

Космос Ракета Falcon Heavy отправилась в первый коммерческий рейс Запуск ракеты состоялся в 01:35 мск в пятницу 12 апреля. Для Falcon Heavy это второй полет в ее истории и первый коммерческий рейс.

Наука На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.

Шоу-бизнес Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Общество Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.

Наука Эксперимент близнецов «Эксперимент близнецов» (Twin study) объединял десять групп из 12 университетов и исследовательских лабораторий NASA, которые создали молекулярный, физиологический и когнитивный профили астронавтов.

Транспорт За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Экономика Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.

Политика Помощник скончавшегося экс-главы ФСБ Ковалева найден мертвым в Госдуме Через шесть дней после кончины депутата Госдумы, бывшего директора ФСБ Николая Ковалева смерть настигла и его помощника Сергея Шамарина.

Политика Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".

Политика Российские дипломаты посетили заключенного в США Романа Селезнева Российские дипломаты посетили заключенного в США россиянина Романа Селезнева, приговоренного к 27 годам, как отметили в дипмиссии, условия содержания соотечественника по-прежнему остаются неоправданно жесткими.