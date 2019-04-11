Экономика
«Почта России» зарегистрировала «дочку» в КитаеТАСС 03:26
"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%. Об этом говорится в материалах почтового оператора.
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Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Экономика
Глава «Черкизово» объяснил отмену SPO
Крупный производитель мяса - группа "Черкизово" семьи Михайловых - отменил размещение акций на $200 млн, поскольку макроэкономические и политические факторы продолжают негативно влиять на возможности инвесторов, сообщил в интервью "Коммерсанту" гендиректор Сергей Михайлов.
Обновлено в 04:02
Политика
Минюст США огласил обвинение Джулиану Ассанжу
В Минюсте США отметили, что Ассанжа обвиняют в «Сговоре с целью компьютерного взлома».
Обновлено в 09:23
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Политика
В Судане совершен военный переворот
Обновлено в 02:48
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Политика
Эстония объяснила недопуск парусника «Седов» в Таллин
Эстонские власти на разрешили российскому учебному парусному судну "Седов" войти в свои территориальные воды из-за того, что на борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, передает ФАН.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Политика
Соловьев поставил на место американца, приписавшего США победы над Германией
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил американскому эксперту Ариэлю Коэну о событиях Второй мировой войны, когда тот заявил, что Европа и Россия дважды не сумели победить Германию без помощи США.
Обновлено в 02:33
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй
Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
Обновлено в 09:21
Общество
Nord Stream 2 AG уложила 1000 км «Северного потока — 2»
Обновлено в 08:26
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика
МИД Британии поблагодарил Эквадор за помощь в аресте Ассанжа
Министерство иностранных дел Великобритании выразило благодарность правительству Эквадора за содействие в аресте основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 06:48
Политика
Порошенко хочет стать евродепутатом после провала на выборах
Действующий украинский президент, кандидат на пост главы страны Петр Порошенко планирует баллотироваться в Европейский парламент, если проиграет на выборах.
Обновлено в 08:34
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу
Собравшимся на улице сотрудникам суда и журналистам, освещавшим очередное заседание по делу футболистов Кокорина и Мамаева, было объявлено, что в здание можно заходить.
Обновлено в 08:04
Интернет
Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы
Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы TON для нескольких команд блокчейн-разработчиков в разных странах, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей двух российских компаний, получивших доступ к тестированию.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал, как они с Пугачевой потеряли ребенка 20 лет назад
Известная российская певица Алла Пугачева в возрасте 49 лет пыталась завести ребенка вместе со своим мужем Филиппом Киркоровым, однако у нее случился выкидыш.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку
Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Роскачество назвало лучшие сухие корма для собак
Обновлено в 08:18
Происшествия
До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове
Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Министр обороны Украины пообещал проплыть под Крымским мостом
По словам Полторака, военные корабли Украины пройдут под Крымским мостом тогда, когда будут готовы.
Обновлено в 08:13