Экономика

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в КитаеТАСС 03:26

"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%. Об этом говорится в материалах почтового оператора.
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«Почта России» рассказала, чем займется ее китайская «дочка»

Российская газета06:56

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

Ведомости09:31

«Почта России» зарегистрировала дочернюю компанию в Китае

Реальное время03:47

«Почта России» зарегистрировала в Китае дочернее подразделение

Вести.Финанс04:06

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

Коммерсантъ03:59

«Почта России» зарегистрировала «дочку» на территории Китая

Rambler News Service04:28

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

ТАСС03:26
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил американскому эксперту Ариэлю Коэну о событиях Второй мировой войны, когда тот заявил, что Европа и Россия дважды не сумели победить Германию без помощи США.
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Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй

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Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Наука

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Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
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Политика

МИД Британии поблагодарил Эквадор за помощь в аресте Ассанжа

Министерство иностранных дел Великобритании выразило благодарность правительству Эквадора за содействие в аресте основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Действующий украинский президент, кандидат на пост главы страны Петр Порошенко планирует баллотироваться в Европейский парламент, если проиграет на выборах.
Обновлено в 08:34
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Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

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Происшествия

В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу

Собравшимся на улице сотрудникам суда и журналистам, освещавшим очередное заседание по делу футболистов Кокорина и Мамаева, было объявлено, что в здание можно заходить.
Обновлено в 08:04
Интернет

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Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы TON для нескольких команд блокчейн-разработчиков в разных странах, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей двух российских компаний, получивших доступ к тестированию.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Киркоров рассказал, как они с Пугачевой потеряли ребенка 20 лет назад

Известная российская певица Алла Пугачева в возрасте 49 лет пыталась завести ребенка вместе со своим мужем Филиппом Киркоровым, однако у нее случился выкидыш.
Обновлено в 08:08
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Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку

Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
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Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной

Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.
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Шоу-бизнес

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Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
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Скончался народный артист России Геннадий Фролов

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Министр обороны Украины пообещал проплыть под Крымским мостом

По словам Полторака, военные корабли Украины пройдут под Крымским мостом тогда, когда будут готовы.
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