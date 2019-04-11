Экономика

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в КитаеТАСС 03:26

"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%. Об этом говорится в материалах почтового оператора.
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«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

Коммерсантъ03:59

«Почта России» рассказала, чем займется ее китайская «дочка»

Российская газета06:56

«Почта России» зарегистрировала «дочку» на территории Китая

Rambler News Service04:28

«Почта России» зарегистрировала в Китае дочернее подразделение

Вести.Финанс04:06

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

Ведомости09:31

«Почта России» зарегистрировала дочернюю компанию в Китае

Реальное время03:47

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

ТАСС03:26
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Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
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Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
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Порошенко рассказал, что будет делать в случае поражения на выборах

Действующий глава Украины Пётр Порошенко рассказал журналистам, что намерен делать в случае своего поражения во втором туре президентских выборов.
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В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
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Одно из самых популярных тусовочных мест Петербурга станет пешеходным по выходным и праздничным дням.
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Кокорин пригласил жену на завтрашнее заседание суда

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Спорные энергокорректировки Еврокомиссия с 12 апреля вводит предварительные пошлины на импорт карбамидно-аммиачной смеси (КАС, используется в качестве удобрения) из России в размере 31,9% для "Еврохима" Андрея Мельниченко и 34% для "Акрона" Вячеслава Кантора и прочих российских поставщиков.
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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
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Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
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Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»

Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
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В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года

Власов подчеркнул, что многие страны уже ввели подобные запрет и РФ стоит последовать их примеру.
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Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

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Политика

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Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
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Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

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