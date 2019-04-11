Экономика
«Почта России» зарегистрировала «дочку» в КитаеТАСС 03:26
"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%. Об этом говорится в материалах почтового оператора.
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Авто
Автомобили Lada прощаются с Европой
Обновлено в 10:28
Политика
Полиция Украины возбудила дело из-за ролика со сбитым Зеленским
Национальная полиция Украины сообщила в Facebook, что открыла уголовное производство из-за распространения ролика, на котором «одного из кандидатов на пост президента Украины» сбивает грузовик.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Политика
Сноуден прокомментировал арест Ассанжа
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва
Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 06:29
Кино
Рамси Сноу из «Игры престолов» приедет в Петербург
Актер Иван Реон, исполнивший роль Рамси Сноу в культовом сериале «Игра престолов», приедет в Петербург, чтобы встретиться с посетителями Comic Con Saint Petersburg-2019.
Обновлено в 09:21
Политика
Штаб Порошенко убрал изображение Путина с предвыборных билбордов
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко убрал изображение российского лидера Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 06:57
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Политика
Мэром Таллина избран русскоговорящий кореец Михаил Кылварт
Мэром столицы Эстонии на заседании Таллинского городского собрания на безальтернативной основе был избран заместитель главы партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.
Обновлено в 10:37
Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Происшествия
Греческий суд отказался освободить Винника
Суд первой инстанции в Греции отказался освободить из-под стражи россиянина Александра Винника.
Обновлено в 11:18
Политика
В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева умер в четверг на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ - спустя менее, чем неделю после ухода из жизни самого Ковалева.
Обновлено в 08:54
Технологии
Программа исследований при помощи стратостатов возрождается в Томске
Запуск стратостата для проведения эксперимента по обеспечению качественной радиосвязи осуществят сотрудники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), 11 апреля сообщила пресс-служба ТУСУР.
Обновлено в 09:22
Культура
Кинокритик Долин ушел с ВГТРК после «гнусного» репортажа
Кинокритик Антон Долин уволился с радиостанции «Маяк» и ВГТРК из-за «гнусного» телерепортажа.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Политика
Ким Чен Ын пригрозил нанести удар за санкции против КНДР
Обновлено в 00:20
Экономика
Путин раскритиковал Дитриха из-за летнего расписания электричек
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством раскритиковал министра транспорта Евгения Дитриха за недостаточное количество дополнительных электричек на летний период, передаёт корреспондент RNS.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Стали известны доходы шестилетнего сына Плющенко
О доходах ребенка рассказала его мать, продюсер Яна Рудковская. По ее словам, у Плющенко-младшего есть рекламные контракты.
Обновлено в 07:40
Экономика
Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Политика
У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру
В Генпрокуратуру возвращено дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Решение об этом принял Мещанский суд Москвы.
Обновлено в 10:53
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 12 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 12 апреля, составляет 64,3991 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:23
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD
США разместят летом в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса Aegis Ashore, говорится в сообщении Европейского командования США.
Обновлено в 10:41