Экономика
«Почта России» зарегистрировала «дочку» в КитаеТАСС 03:26
"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%. Об этом говорится в материалах почтового оператора.
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Игры
Джон Ромеро снова отложил пятый эпизод оригинальной Doom
Изначально релиз пятого эпизода был запланирован на середину февраля 2019 года, но позже его перенесли на апрель.
Обновлено вчера в 03:09
Политика
Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов.
Обновлено в 02:10
Политика
Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии
Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева стала жертвой грабителей в Лондоне
Как рассказала в своем Instagram Кудрявцева, недалеко от Букингемского дворца из ее сумки вытащили кошелек со всеми наличными и кредитными картами.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео
Сплав по реке Медведица в Тверской области оказался фатальным для байдарочника из подмосковной Дубны — он утонул на глазах у приятелей, которые снимали видео о прохождении плотины.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию
Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Спорт
Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»
Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Баскетбол
Определились все пары плей-офф НБА
«Детройт Пистонс» стал последним клубом, который вышел в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 04:03
Происшествия
Из России незаконно вывели 370 млрд рублей
Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство
В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
Происшествия
СК попросил освободить основателя Baring Vostok Калви из СИЗО
Следствие заявило ходатайство о переводе из СИЗО основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Египет отказался от «арабского НАТО»
Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Общество
Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 04:50
Культура
Джеффри Раш выиграл суд у таблоида, обвинившего его в домогательствах
Лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Эмми», «Тони» и «Золотой глобус» актер Джеффри Раш выиграл иск о клевете, поданный против таблоида Daily Telegraph.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Ленобласти спасли заблудившегося в лесу тюлененка
Обновлено в 04:29
Авто
Электрический седан и кроссовер Infiniti показали до премьеры
Фирма Infiniti опубликовала фотографии Qs Inspiration концептуального седана, новой модели бренда.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» провел учения в Черном море
Фрегат выполнил экстренное приготовление корабля к бою и походу и вышел из-под удара условного противника в назначенный район акватории Черного моря.
Обновлено в 03:55
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58