Экономика

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в КитаеТАСС 03:26

"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%. Об этом говорится в материалах почтового оператора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Почта России» зарегистрировала «дочку» на территории Китая

Rambler News Service04:28

«Почта России» зарегистрировала в Китае дочернее подразделение

Вести.Финанс04:06

«Почта России» зарегистрировала собственную «дочку» в Китае

Евразия Daily04:01

RP Logistics: «Почта России» открылась в Китае

SM News03:59

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

Коммерсантъ03:59

«Почта России» зарегистрировала дочернюю компанию в Китае

Реальное время03:47

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

ТАСС03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Игры

Джон Ромеро снова отложил пятый эпизод оригинальной Doom

Изначально релиз пятого эпизода был запланирован на середину февраля 2019 года, но позже его перенесли на апрель.
Обновлено вчера в 03:09
Политика

Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов.
Обновлено в 02:10
Политика

Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии

Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Транспорт

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева стала жертвой грабителей в Лондоне

Как рассказала в своем Instagram Кудрявцева, недалеко от Букингемского дворца из ее сумки вытащили кошелек со всеми наличными и кредитными картами.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео

Сплав по реке Медведица в Тверской области оказался фатальным для байдарочника из подмосковной Дубны — он утонул на глазах у приятелей, которые снимали видео о прохождении плотины.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию

Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Спорт

Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Общество

Названы самые востребованные рабочие специальности в России

По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»

Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Баскетбол

Определились все пары плей-офф НБА

«Детройт Пистонс» стал последним клубом, который вышел в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 04:03
Происшествия

Из России незаконно вывели 370 млрд рублей

Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Общество

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство

В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
Происшествия

СК попросил освободить основателя Baring Vostok Калви из СИЗО

Следствие заявило ходатайство о переводе из СИЗО основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Дарья Валитова обратилась к журналистам через социальные сети

Обновлено в 03:24
Политика

Египет отказался от «арабского НАТО»

Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Общество

Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 04:50
Культура

Джеффри Раш выиграл суд у таблоида, обвинившего его в домогательствах

Лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Эмми», «Тони» и «Золотой глобус» актер Джеффри Раш выиграл иск о клевете, поданный против таблоида Daily Telegraph.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Ленобласти спасли заблудившегося в лесу тюлененка

Обновлено в 04:29
Авто

Электрический седан и кроссовер Infiniti показали до премьеры

Фирма Infiniti опубликовала фотографии Qs Inspiration концептуального седана, новой модели бренда.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Григорович» провел учения в Черном море

Фрегат выполнил экстренное приготовление корабля к бою и походу и вышел из-под удара условного противника в назначенный район акватории Черного моря.
Обновлено в 03:55
Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шэньчжэнь
Город в Китае
Город субпровинциального значения в провинции Гуандун на юге Китайской Народной Республики, граничит с Гонконгом. Население по переписи 2000 года составляло 7 008 831 человек, а согласно переписи 2010 года - 10 357 938 человек. Благодаря масштабным иностранным и государственным инвестициям за довольно короткий период времени город превратился в крупный промышленный, финансовый и транспортный центр экономического региона дельты Жемчужной реки и всей страны в целом...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное