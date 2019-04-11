Экономика

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в КитаеТАСС 03:26

"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%. Об этом говорится в материалах почтового оператора.
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«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

Коммерсантъ03:59

«Почта России» зарегистрировала «дочку» на территории Китая

Rambler News Service04:28

«Почта России» зарегистрировала в Китае дочернее подразделение

Вести.Финанс04:06

«Почта России» зарегистрировала собственную «дочку» в Китае

Евразия Daily04:01

«Почта России» рассказала, чем займется ее китайская «дочка»

Российская газета06:56

«Почта России» зарегистрировала дочернюю компанию в Китае

Реальное время03:47

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

ТАСС03:26
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Происшествия

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Город субпровинциального значения в провинции Гуандун на юге Китайской Народной Республики, граничит с Гонконгом. Население по переписи 2000 года составляло 7 008 831 человек, а согласно переписи 2010 года - 10 357 938 человек. Благодаря масштабным иностранным и государственным инвестициям за довольно короткий период времени город превратился в крупный промышленный, финансовый и транспортный центр экономического региона дельты Жемчужной реки и всей страны в целом...
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