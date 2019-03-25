Экономика
«Почта России» в 2018 году получила рекордные 2,7 млрд рублей прибылиКоммерсантъ вчера в 07:17
Выручка и чистая прибыль «Почты России» по итогам 2018 года достигли исторически максимальных значений, заявил глава предприятия Николай Подгузов на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам главы ФГУП, «Почта России» получила 190 млрд руб. выручки и 2,7 млрд руб. прибыли.
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Подгузов отчитался перед Путиным о рекордной прибыли «Почты России» за прошлый год
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