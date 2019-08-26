Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.

с чего всё началось

Как сообщают «Известия», на базе отделений почты планируется создание «центров притяжения». Стоимость программы по обновлению в госкомпании оценивают в 85 млрд рублей, причем средства на реализацию проекта планируется просить из бюджета.

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