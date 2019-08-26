Экономика
Retail & LoyaltyПочта России запросила 85 млрд рублей на масштабное преобразование
Почта России запросила у государства выделить ей почти 85 млрд рублей из бюджета для масштабного преобразования своих отделений.
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с чего всё началось
Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.Известия25 августа в 17:01
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«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
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