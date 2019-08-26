Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек. Причина понятна и проста - резкое снижение загруженности таких почтовых отделений.
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с чего всё началось

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.
Известиявчера в 17:01

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Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

РИА Новостивчера в 22:01

«Известия»: отделения «Почты России» могут стать магазинами и аптеками

RT на русскомвчера в 23:22

«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Коммерсантъвчера в 23:16

«Почта России» просит 85 млрд рублей на развитие собственных алкомаркетов и аптек

URA.Ruвчера в 21:00

«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «центров притяжения»

РБКвчера в 21:45

«Известия»: «Почта России» просит 85 млрд рублей на торговлю лекарствами и алкоголем

ТАССвчера в 19:53

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Известиявчера в 17:01
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