Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек. Причина понятна и проста - резкое снижение загруженности таких почтовых отделений.
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с чего всё началось

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.
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