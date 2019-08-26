Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.

с чего всё началось

«Почта России» попросила у правительства 85 млрд рублей на преобразование своих отделений в центры притяжения, где люди смогут получать не только почтовые услуги, а также приобретать различные товары и алкоголь. Новая концепция предполагает существенные затраты, пишут «Известия».

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