Экономика
Readovka.ru«Почта России» просит 85 млрд рублей, чтобы стать «центром притяжения»
«Почта России» попросила у правительства 85 млрд рублей на преобразование своих отделений в центры притяжения, где люди смогут получать не только почтовые услуги, а также приобретать различные товары и алкоголь. Новая концепция предполагает существенные затраты, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.Известиявчера в 17:01
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«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
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