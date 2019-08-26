Экономика

Readovka.ruReadovka.ru«Почта России» просит 85 млрд рублей, чтобы стать «центром притяжения»

«Почта России» попросила у правительства 85 млрд рублей на преобразование своих отделений в центры притяжения, где люди смогут получать не только почтовые услуги, а также приобретать различные товары и алкоголь. Новая концепция предполагает существенные затраты, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.
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«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «центров притяжения»

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Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

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