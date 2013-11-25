Экономика
«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессыВедомости вчера в 22:35
«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Общество
В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание
Двадцать российских регионов в понедельник перешли с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.
Обновлено вчера в 19:10
Музыка
Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%
Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Недвижимость
В российских регионах дорожает вторичное жилье
В России дорожает вторичное жилье. Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах
Десять организаций Кемерова, включая медицинские учреждения, получили в понедельник анонимные сообщения о якобы заложенных в их зданиях бомбах.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии
Предварительная версия гибели солдата - самоубийство.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком
Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье
В детском саду в Новосибирске объявлен карантин из-за кори
Карантин объявлен в одном из детских садов Советского района Новосибирска в связи с заражением этим заболеванием одного из воспитанников, сообщил в понедельник ТАСС глава района Дмитрий Оленников.
Обновлено в 01:58
Общество
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119
В Екатеринбурге после сообщения о минировании эвакуировали средней школы № 119 в Пугачевском переулке, 5а (Железнодорожный район).
Обновлено в 04:06
Наука
Метаанализ выявил небольшое влияние улыбки на настроение
Анализ ста тридцати восьми исследований, осуществленный американскими учеными, показал, что эффект обратной мимической связи существует на самом деле, однако является менее выраженным, чем считалось.
Обновлено в 03:17
Общество
Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца
Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
Политика
В штабе Зеленского уточнили время проведения дебатов с Порошенко
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен ждет Порошенко на дебаты вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 03:37
Хоккей
Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Форвард Никита Гусев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:13
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Наука
В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии
Сотрудники Университета Восточной Англии в ходе исследования нашли в самой глубокой части Мирового океана — Марианской впадине — удивительных бактерий, питающихся сырой нефтью.
Обновлено 12 апреля в 10:09
Космос
Опубликовано видео полета самого большого в мире самолета
В Сети появилось видео первого полета самого большого на сегодняшний день самолета в мире.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2".
Обновлено в 04:29
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео
Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Тульской области перевернулся автобус с детьми
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
НЛМК снизил производство стали в 1 квартале на 3%
В 1 квартале 2019 года НЛМК снизил производство стали на 4% кв/кв до 4,2 млн т в связи с проведением ремонтов на российских площадках Группы и сезонными факторами.
Обновлено в 04:09
Единоборства
Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ
Обновлено вчера в 12:33
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
Пожилой фермер Марвин Ахос из штата Флорида погиб из-за нападения собственного питомца - казуара.
Обновлено в 03:03