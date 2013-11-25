«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессыВедомости вчера в 22:35

«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.

«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы

Общество В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание Двадцать российских регионов в понедельник перешли с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

Музыка Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления 14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.

Экономика Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11% Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.

Недвижимость В российских регионах дорожает вторичное жилье В России дорожает вторичное жилье. Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Происшествия В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах Десять организаций Кемерова, включая медицинские учреждения, получили в понедельник анонимные сообщения о якобы заложенных в их зданиях бомбах.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Происшествия В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Здоровье В детском саду в Новосибирске объявлен карантин из-за кори Карантин объявлен в одном из детских садов Советского района Новосибирска в связи с заражением этим заболеванием одного из воспитанников, сообщил в понедельник ТАСС глава района Дмитрий Оленников.

Происшествия В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119 В Екатеринбурге после сообщения о минировании эвакуировали средней школы № 119 в Пугачевском переулке, 5а (Железнодорожный район).

Наука Метаанализ выявил небольшое влияние улыбки на настроение Анализ ста тридцати восьми исследований, осуществленный американскими учеными, показал, что эффект обратной мимической связи существует на самом деле, однако является менее выраженным, чем считалось.

Общество Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.

Политика В штабе Зеленского уточнили время проведения дебатов с Порошенко Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен ждет Порошенко на дебаты вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Хоккей Гусев подписал контракт с «Вегасом» Форвард Никита Гусев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", передает ТАСС.

Экономика Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.

Наука В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии Сотрудники Университета Восточной Англии в ходе исследования нашли в самой глубокой части Мирового океана — Марианской впадине — удивительных бактерий, питающихся сырой нефтью.

Космос Опубликовано видео полета самого большого в мире самолета В Сети появилось видео первого полета самого большого на сегодняшний день самолета в мире.

Политика Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2".

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Общество Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Происшествия В Тульской области перевернулся автобус с детьми В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.

Экономика НЛМК снизил производство стали в 1 квартале на 3% В 1 квартале 2019 года НЛМК снизил производство стали на 4% кв/кв до 4,2 млн т в связи с проведением ремонтов на российских площадках Группы и сезонными факторами.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.