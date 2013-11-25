Экономика
«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессыВедомости вчера в 22:35
«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.
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Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Здоровье
В детском саду в Новосибирске объявлен карантин из-за кори
Карантин объявлен в одном из детских садов Советского района Новосибирска в связи с заражением этим заболеванием одного из воспитанников, сообщил в понедельник ТАСС глава района Дмитрий Оленников.
Обновлено в 01:58
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Технологии
На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора
В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика
Путин и Медведев отчитались о своих доходах за 2018 год
Обновлено 13 апреля в 12:02
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Сегодня в Москве потеплеет до +12
По данным метеорологов, с ночных +2 градусов температура воздуха в столице поднимется до +10-12.
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли
Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Хоккей
«Авангард» уступил ЦСКА первый матч финала Кубка Гагарина
Обновлено 13 апреля в 12:24
Экономика
Орешкин объяснил отставание от плана Путина по росту инвестиций
Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал журналистам высказывания главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что, по его мнению, поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по увеличению к 2024 году инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, не будет выполнена.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено вчера в 23:16
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Автоспорт
Даниил Квят обсудил со стюардами свой штраф
Стюарды посчитали пилота Toro Rosso виновным в произошедшем и наказали его проездом по пит-лейн и двумя штрафными баллами.
Обновлено вчера в 07:40
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика
В штабе Зеленского объяснили его отсутствие на дебатах с Порошенко
Мероприятие, которое прошло сегодня на стадионе «Олимпийский» в Киеве, — это рекламная акция президента Украины Петра Порошенко, заявил представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Встреча лидеров России и КНДР может состояться в конце апреля
Обновлено вчера в 22:35
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Иск поступил в арбитраж 11 апреля, к производству он пока не принят.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Фура для перевозки слонов немецкого цирка сгорела в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 23:43