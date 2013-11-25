Экономика

«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессыВедомости вчера в 22:35

«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ъ» узнал о возможном повышении тарифов «Почты России» на доставку прессы

Интерфаксвчера в 23:24

«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы

Ведомостивчера в 22:35

Издателей подпишут на рост тарифов

Коммерсантъвчера в 19:08

«Почта России» решила снова поднять тарифы на доставку прессы

Полит.ру00:00

Почта России продолжит поддерживать институт подписки

Новости Юргинского района11 апреля в 23:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:35, Ашберн
Происшествия

Степной пожар уничтожил чабанские стоянки в Забайкалье

Как сообщает газета «Вечорка», огонь уничтожил две чабанские стоянки, погиб домашний скот: козы, овцы, коровы.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Обновлено в 00:00
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Энергетика

Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Гаджеты

4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше

Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Экономика

Путин и Медведев отчитались о своих доходах

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей, что вдвое меньше, чем год назад.
Обновлено 13 апреля в 12:44
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

В настоящее время на "Севморзаводе" ведется строительство двух тяжелых плавкранов - ПК-400 "Севастополь" и ПК-700 "Григорий Просянкин", на ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Хоккей

Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ

Обновлено вчера в 11:21
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Путешествия

АФК «Система» заинтересована в создании туристического кластера на Каракольских озерах

Обновлено вчера в 23:49
Политика

Володин назвал пение Порошенко капитуляцией

Обновлено вчера в 16:30
Транспорт

«Автодор» повышает тарифы на платных дорогах

Обновлено вчера в 18:43
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено 13 апреля в 08:21
Экономика

Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП

Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие

Украинский генерал заявил, что Украина фактически окружена Россией

Украинский генерал объявил о том, что Украина «фактически окружена Россией» - с трёх сторон.
Обновлено в 00:01
Общество

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Причиной переноса стало то, что в настоящее время Норвегия сталкивается с давлением США из-за рейдовой перевалки сжиженного газа проекта «Ямал СПГ» в Хоннингсвоге.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

В Хакасии пятилетний ребенок скончался в больнице

В Хакасии следствие проводит проверку о факту гибели пятилетнего ребенка в Республиканской детской больнице.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде

Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон Арм, в результате погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления

Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено вчера в 21:40
Футбол

Фанаты «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»

Обновлено вчера в 12:55
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено вчера в 10:28
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько

Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Президент Казахстана прибыл в Узбекистан

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с первым государственным визитом.
Обновлено вчера в 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное