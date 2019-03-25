«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%Известия 07:46

с чего всё началось

Нами разработана программа, которая затронет 210 тыс. сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон – мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд рублей.

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%. На нее планируется направить 11,5 млрд рублей, сообщил глава компании Николай Подгузов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.

Политика В Венесуэле произошел новый блэкаут Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.

Политика В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.

Политика Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.

Общество Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные 24 марта в Венесуэлу приземлились два самолета со ста российскими военнослужащими. Лайнеры также доставили 35 т груза.

Политика Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».

Политика Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

Футбол Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020 Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Энергетика Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Армия и оружие Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.

Политика Замглавы МИД Британии ушел в отставку из-за Brexit Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алистер Берт ушел в отставку, чтобы проголосовать против намерения правительства делегировать парламенту полномочия контролировать процесс Brexit.

Происшествия В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Политика Захарова ответила на признание США суверенитета Израиля над Голанами Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на подписание президентом США Дональдом Трампом декларации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник, 25 марта.

Армия и оружие В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».

Здоровье На Украине с начала года почти 33 тысячи человек заболели корью Почти 33 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года, сообщила в понедельник пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.