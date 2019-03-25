Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%Известия 07:46
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%. На нее планируется направить 11,5 млрд рублей, сообщил глава компании Николай Подгузов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Оценить12
Нами разработана программа, которая затронет 210 тыс. сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон – мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд рублей.
с чего всё началось
В частности, глава предприятия заявил, что по итогам минувшего года выручка и чистая прибыль достигли исторического максимума — 190 млрд и 2,7 млрд рублей соответственно, говорится в сообщении на сайте российского лидера.News.ru07:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Общество
Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья
Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Политика
В Венесуэле произошел новый блэкаут
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Политика
Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов
Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
Обновлено в 18:23
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные
24 марта в Венесуэлу приземлились два самолета со ста российскими военнослужащими. Лайнеры также доставили 35 т груза.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Обновлено в 16:20
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Здоровье
Ленобласть обновит медоборудование на 250 млн рублей
Обновлено в 15:07
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Футбол
Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020
Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Обновлено в 17:40
Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы
Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Армия и оружие
Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России
Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Политика
Замглавы МИД Британии ушел в отставку из-за Brexit
Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алистер Берт ушел в отставку, чтобы проголосовать против намерения правительства делегировать парламенту полномочия контролировать процесс Brexit.
Обновлено в 19:31
Происшествия
В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 09:05
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика
Захарова ответила на признание США суверенитета Израиля над Голанами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на подписание президентом США Дональдом Трампом декларации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 03:14
Здоровье
На Украине с начала года почти 33 тысячи человек заболели корью
Почти 33 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года, сообщила в понедельник пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:03
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54