«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудниковРБК 07:53

с чего всё началось

Нами разработана программа, которая затронет 210 тыс. сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон – мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд рублей.

«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор компании Николай Подгузов. Стенограмма их разговора размещена на сайте Кремля.

«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников

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