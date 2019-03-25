Экономика
«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудниковРБК 07:53
«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор компании Николай Подгузов. Стенограмма их разговора размещена на сайте Кремля.
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Нами разработана программа, которая затронет 210 тыс. сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон – мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд рублей.
с чего всё началось
В частности, глава предприятия заявил, что по итогам минувшего года выручка и чистая прибыль достигли исторического максимума — 190 млрд и 2,7 млрд рублей соответственно, говорится в сообщении на сайте российского лидера.News.ru07:19
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