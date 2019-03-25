«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудниковРБК 07:53

с чего всё началось

Нами разработана программа, которая затронет 210 тыс. сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон – мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд рублей.

«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор компании Николай Подгузов. Стенограмма их разговора размещена на сайте Кремля.

«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников

Происшествия В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".

Путешествия Албания вновь ввела безвизовый режим для россиян на летний период Ведомство напомнило, что между Россией и Албанией действует соглашение о взаимных поездках граждан от 7 апреля 1993 года, в соответствии с которым въезд граждан России в Албанию осуществляется по действительным заграничным паспортам и визам.

Политика Двух российских актеров не пустили на Украину В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».

Экономика Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.

Экономика Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Экономика Магазины и кафе смогут сэкономить на электричестве. Раньше так делали только заводы Дерипаски Речь идет об энергоблоках, за обслуживание которых потребителям приходится платить все 12 месяцев, хотя они нужны всего несколько часов в год, объяснил изданию, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Шоу-бизнес Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Экономика Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.

Культура Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.

Авто Buick LaCrosse после обновления стал «слабее» Что же касается рестайлинга, то новый седан получит оригинальные бампера и радиаторную решётку, а также обновлённую светотехнику.

Происшествия Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».

Политика Нетаньяху пообещал ответить силой на обстрел из сектора Газа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на обстрел государства со стороны сектора газа будет дан силовой ответ.

Футбол «Кардифф» не собирается платить «Нанту» за трансфер Салы Руководство «Кардиффа» приняло решение не выплачивать деньги за трансфер форварда Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.

Политика Украина предложила новый формат обмена пленными Украина предлагает России 30 марта провести обмен 25 пленных в обмен на 25 осужденных на Украине россиян.

Интернет Telegram теперь позволяет удалять всю переписку у себя и собеседника Основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге сообщил о новых возможностях Telegram.

Происшествия Склад с горючим загорелся в Чехове Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.

Спорт Евгения Медведева довольна «бронзой» и намерена двигаться дальше Медведева считает: "Бронза на Чемпионате мира - приемлемый финал сезона для меня и нашей команды".

Общество Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.