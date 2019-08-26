Экономика
REGNUMПочта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Читать в источнике
Оценить640
с чего всё началось
Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Коммерсантъвчера в 23:16
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Как сообщила пресс-служба городских судов, также к участию в выборах допущены еще три независимых кандидата - главред "МК в Петербурге" Максим Кузахметов и кандидаты от "Яблока" Александр Верещагин и Ярослав Путров.
Московский Комсомолец 08:21
Космос
Венера ожидает человека: Планета вполне может быть пригодной для жизни
Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.
HotGeo 14:32
Происшествия
В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало расследование инцидента, заявил в понедельник, 16 августа, представитель ведомства Витезслав Гезки.
Известия 17:29
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия 14:39
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
РИА Новости 23 августа в 14:47
Здоровье
Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы 06:03
Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Происшествия
Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи
В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
Политика
Лавров убежден, что процесс международного признания Абхазии необратим
Абхазия состоялась как демократическое государство, процесс международного признания республики необратим.
ТАСС 15:01
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче
Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.
Советский спорт 10:44
Футбол
«Интер» разгромил «Лечче» на старте Серии А
ProstoProSport 16:42
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Общество
Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности
«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
ТВК 24 августа в 23:30
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Политика
Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго
Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Интернет
«Яндекс» рассказал, как таксисты помечают недобросовестных пассажиров
Оценка, которую водитель «Яндекс.Такси» ставит пассажиру после поездки, пока не оказывает влияния на рейтинг пользователя.
ФАН 08:12
Общество
Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой
Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".
Московский Комсомолец 13:23
Единоборства
Боксер Ковалев нокаутировал британца и защитил титул чемпиона мира
Боксерский поединок между Сергеем Ковалевым (Россия) и Энтони Ярдом (Великобритания) завершился победой россиянина, который защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 24 августа в 15:57
Авто
Родстер Fiat 124 Spider снимут с производства во второй раз
Построенный на базе Mazda MX-5 родстер Fiat 124 Spider решили окончательно снять с производства.
Motor 12:39
Футбол
«Локомотив» усилится чемпионом Европы
В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В прошлом году он играл на чемпионате мира в России.
Lenta.ru 16:23
Политика
Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии
RT на русском 01:25
Армия и оружие
МИД РФ: Испытания под Северодвинском связаны с разработкой новых ракет
Резонансные испытания под Северодвинском Архангельской области связаны не с ядерным оружием, а с разработкой новых ракет.
Российская газета 15:43
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49