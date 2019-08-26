Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.

с чего всё началось

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

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