Экономика
REGNUMПочта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Читать в источнике
Оценить640
с чего всё началось
Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Коммерсантъвчера в 23:16
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Здоровье
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Гаджеты
Драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.8.2 улучшает работу с Control
Компания AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.8.2, который приурочен к завтрашнему выходу Control.
Игромания.ру 16:33
Политика
Председатель правительства Ингушетии подал в отставку
Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 08:17
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Происшествия
Российская блогерша скончалась после ДТП на Бали
Российская блогерша Олеся Сацункевич скончалась после ДТП на Бали. Об этом сообщается в ее Instagram. Сацункевич разбилась на мотоцикле.
Аргументы и Факты 14:22
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Политика
Трюдо выступил против возвращения России в G8
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
Известия 16:04
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Футбол
Мбаппе выбыл на 4 недели, Кавани – на 3
В воскресном матче против «Тулузы» (4:0) повреждения получили защитник Абду Диалло, а также форварды Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.
Бомбардир.ру 13:47
Шоу-бизнес
Жигунов высказался о состоянии здоровья Заворотнюк
Вся страна пристально следит за новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Комсомольская правда 15:30
Космос
Два спутника «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
РИА Новости 05:00
Здоровье
В инфекционной больнице Севастополя не осталось свободных мест
В севастопольской инфекционной больнице не осталось свободных мест, все койки заполнены пациентам.
SM News 10:14
Шоу-бизнес
Пугачева назначила новую примадонну России
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram видео с «благословением» от Аллы Пугачевой.
Рамблер 04:59
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Edition
Ранее китайский производитель объявил о том, что World of Warcraft выйдет на смартфонах Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com 10:08
Экономика
Греция с 1 сентября полностью отменит ограничения на движение капитала
Греческие власти были вынуждены ввести ограничения на движение капитала летом 2015 года, когда будущее страны в еврозоне оказалось под вопросом из-за крупных проблем в банковском секторе и усиления противоречий между Афинами и греческими кредиторами относительно условий предоставления помощи.
Финмаркет 11:17
Армия и оружие
Народная дипломатия в действии: ветераны АТО и ополченцы ЛДНР встретились на российском телеканале
На самом деле беседа ветеранов АТО и бывших ополченцев ЛДНР проходила в привычных границах.
Украина.ру 11:15
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Киберспорт
Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру 15:15