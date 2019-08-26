Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.

с чего всё началось

"Почта России" намеревается открывать в своих отделениях центры торговли и услуг и просит выделить ей около 85 миллиардов рублей из государственного бюджета. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на проект концепции "Центры притяжения".

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