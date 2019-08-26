Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»REGNUM 01:57
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Читать в источнике
Оценить443
с чего всё началось
Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Коммерсантъвчера в 23:16
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Финансы
Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением.
Обновлено в 02:28
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко
Журналистика ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:50
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Культура
Мамонов сообщил о своем состоянии после инфаркта
Накануне, 25 августа, жена музыканта Ольга Мамонова сообщила, что он находится в реанимации в стабильном состоянии.
Обновлено в 03:22
Авто
В России упали продажи новых автомобилей Maserati на 44%
По итогам семи месяцев текущего года объем продаж новых автомобилей итальянского бренда Maserati на российском рынке составил 76 экземпляров, что на 44% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:08
Культура
Фестиваль «Таврида — АРТ» посетили более 45 тысяч зрителей
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей, сообщили организаторы.
Обновлено в 02:35
Авто
Составлен топ-3 лучших кроссоверов для российского бездорожья
Эксперты сайта «Автоновости дня» назвали лучшие машины данного типа, которые отлично демонстрируют себя на пересеченной местности.
Обновлено в 00:18
Наука
Создан тест для определения срока жизни человека по анализу крови
Ученые из Германии разработали технологию, позволяющую с вероятностью более 80% определить умрет ли человек в ближайшие 10 лет.
Обновлено 24 августа в 06:21
Общество
Владелец «Кириешек» создаст аналог экспресс-доставки DHL
Сотрудник HR-службы добавил, что компания планирует создать аналог DHL и TNT на базе существующей инфраструктуры «КДВ Групп», включающей склады, распределительные центры и автопарк.
Обновлено в 02:54
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Происшествия
В Литве задержали российских пограничников
По словам замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, после задержания российские сотрудники погранслужбы ФСБ объяснили, что нарушили государственную границу Литвы непреднамеренно, реагируя на аналогичное нарушение в отношении российской границы.
Обновлено в 03:45
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Обновлено в 02:50
Политика
«Диссернет» и «Агора» пожаловались в Верховный суд на новый состав ВАК
Как пишет «Коммерсант», организации подали два раздельных иска, в которых просят признать незаконным майское постановление правительства об утверждении состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), а также «обязать ответчика привести состав ВАК в соответствие с постановлением правительства от 2016 года».
Обновлено в 02:41
Политика
Трамп отказался встречаться с главой МИД Ирана на саммите G7
Президент США Дональлд Трамп решил не встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице.
Обновлено в 04:06
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 полицейских
Обновлено в 01:27
Технологии
Мурманские священники благословили «Академика Ломоносова»
Обновлено 23 августа в 07:21
Политика
В «Единой России» предложили обязать всех кандидатов собирать подписи
Один из собеседников опасается, что такая инициатива ослабит партию, которой предлагается "отказаться от своих преимуществ".
Обновлено в 02:32
Общество
Прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну пару за акцию протеста
В начале августа московская прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Дмитрия и Ольгу Проказовых за участие в акции 27 июля с сыном.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Женщину нашли мертвой в квартире на Новинском бульваре
Тело пожилой женщины с травмой головы нашли в квартире в центре Москвы.
Обновлено в 03:19
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бастион» отправят ВМФ РФ
Обновлено в 03:32
Кино
Режиссер Александр Велединский: давления, цензуры никогда не испытывал
"В Кейптаунском порту" — новый фильм создателя кинокартин "Географ глобус пропил" и "Живой", сценариста сериалов "Дальнобойщики" и "Бригада" Александра Велединского — выходит в российский прокат 29 августа.
Обновлено в 03:00
Политика
Команда Олега Аршбы признала поражение на выборах президента Абхазии
Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признала выход во второй тур оппозиционера Алхаса Квицинии.
Обновлено в 02:43
Политика
В Армении расследуют срыв поставок оружия из России
Правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело в связи с халатностью после срыва соглашения по поставку оружия из России, сообщает 26 августа РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Армении.
Обновлено в 03:59