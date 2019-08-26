Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»REGNUM 01:57
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Читать в источнике
Оценить593
с чего всё началось
Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Коммерсантъвчера в 23:16
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Общество
Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире
Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Меркель выступила за проведение переговоров Путина и Зеленского
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в пользу проведения переговоров между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:31
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Обновлено в 06:19
Политика
Трамп хочет, чтобы Россия присутствовала на следующем саммите G7
Присутствие России на саммите G7 будет полезным, заявил президент США Дональд Трамп 26 августа перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:17
Финансы
Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубля
Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля.
Обновлено в 03:01
Политика
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:24
Космос
Эксперты отчитались о работе системы «Курс» перед стыковкой «Союза МС-14» с МКС
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Озвучен сценарий войны между РФ и США в Черном море
Лайл Голдштейн, военный эксперт, рассказал о возможном сценарии начала военного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в акватории Черного моря.
Обновлено в 02:17
Политика
«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы
Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Обновлено вчера в 12:00
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Ученый из DLR в течение года занимался огородничеством в условиях Антарктики, выращивая овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 05:15
Игры
Создатели Star Citizen провели встречу для платящих фанатов за $275
Студия Cloud Imperium Games 24 августа провела в ресторане Depot 1899 во Франкфурте встречу для поклонников.
Обновлено в 03:20
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Политика
Соболь и Касамара намерены провести дебаты
Госпожа Соболь сказала, что готова провести дебаты в ВШЭ или другом месте «с возможностью вести открытый разговор перед аудиторией».
Обновлено в 06:42
Футбол
УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»
Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».
Обновлено в 07:15
Транспорт
Пик пробок в Москве на этой неделе ожидается 1 сентября
Самым загруженным по трафику днем в Москве на этой неделе станет воскресенье.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Обновлено в 06:14
Экономика
Доверие бизнеса к экономике Германии в августе упало сильнее прогнозов
Индекс упал до самой низкой отметки с ноября 2012 года.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Украинский Ан-124 станет «российским»
Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено 24 августа в 16:01
Космос
Ускоритель частиц смоделировал столкновение нейтронных звезд
Как оказалось, некоторые условия в столкновениях тяжелых ионов, а именно плотности и температуры аналогичны тем, что в столкновениях нейтронных звезд.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Xiaomi и iPhone со скидкой. На AliExpress началась большая распродажа
Распродажа продлится с 26 по 31 августа. На устройства Xiaomi размер скидок может достигать 66 процентов, на девайсы Samsung - 40 процентов.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Политика
Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами
Обновлено в 02:00
Экономика
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21