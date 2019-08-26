Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.

с чего всё началось

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армия и оружие Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Происшествия Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.

Общество Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли Минсельхоз России планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года.

Технологии «Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ» Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ).

Политика Украина заявила о резком снижении поставок дизтоплива из России Объемы поставок российского дизельного топлива на Украину в августе сократились вдвое, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Футбол ЦСКА — Ахмат 3:0 Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил травму в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Происшествия Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.

Кино Прохоровцы присоединились к акции «Ночь кино» Все картины были выбраны всероссийским голосованием. Напомним, в России ежегодная акция «Ночь кино» прошла уже в четвёртый раз.

Происшествия Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи Гражданка РФ погибла во время восхождения на вулкан Фудзи в Японии. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на агентство Киодо.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Происшествия В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.

Экономика Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Авто Aurus планирует открыть свой шоу-рум в Китае Как отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров, за счет того, что рынок КНР является интенсивно развивающимся, продажи люксовых автомобилей там растут.

Технологии МегаФон выпустил единый тариф для мобильной связи, домашнего интернета и телевидения В зависимости от выбранного абонент получит мобильную связь с пакетами минут на других операторов и безлимитом на МегаФон, безлимитный мобильный интернет, домашний интернет на скорости до 300 Мбит/сек, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, а также необходимое оборудование.

Происшествия Сбежавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет после пропажи Домашний кот из Нью-Йорка нашелся спустя 11 лет после пропажи, как сообщила местная жительница.

Общество День флага России в Москве отпраздновали свыше 500 тыс. человек В праздновании Дня флага России приняли участие свыше 500 тыс. горожан. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Происшествия Бывший страховщик полицейских подал иск к МВД на 611,9 млн рублей ООО "Центральное общество" (ранее "Центральное страховое общество", ЦСО) подало в Арбитражный суд Москвы иск к МВД на 611,9 млн рублей, говорится в материалах суда.

Гаджеты Google раскрыла дату выхода финальной Android 10 Издание PhoneArena сообщило, что финальная не тестовая версия Android 10 начнёт появляться на смартфонах уже с 3 сентября 2019 года.

Происшествия В США в результате взрыва газа частично обрушился торговый центр Торговый центр в городе Колумбия, штат Мэриленд, США, частично обрушился в результате взрыва газа.

Наука Как работает альцгеймерическая мутация Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.