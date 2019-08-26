Экономика

REGNUMREGNUMПочта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
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с чего всё началось

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.
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«Почта России» просит 85 млрд рублей на развитие собственных алкомаркетов и аптек

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РБКвчера в 21:45

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РИА Новостивчера в 22:01

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«Известия»: «Почта России» просит 85 млрд рублей на торговлю лекарствами и алкоголем

ТАССвчера в 19:53

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Известиявчера в 17:01
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