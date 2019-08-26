Экономика
«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»РБК вчера в 21:45
На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Коммерсантъвчера в 23:16
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Обновлено 24 августа в 20:21
Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Здоровье
Тариф здоровый
Необходимо как можно скорее перестать считать среднюю зарплату по больнице и модернизировать систему оплаты медперсонала, считают в Комитете Госдумы по охране здоровья.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Авиалесоохрана отметила увеличение площади лесных пожаров в Сибири
Как отмечается, 25 августа на территории Сибири зафиксировано 109 лесных пожаров, которые охватили площадь в 50 140 гектаров.
Обновлено 24 августа в 19:21
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Кравчук рассказал, как референдум повлиял на признание Украины в мире
Украину не признало ни одно государство в мире, когда она объявила о независимости, однако ситуация изменилась после референдума в 1991 году, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Общество
В Японии запустят проект «Владивосток +»
В Японии планируют запустить проект, где жителям расскажут о главных достопримечательностях Приморья.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию
Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
Российские ВКС выполнили боевое задание в небе над Идлибом
Турция рассматривала свой контроль над Идлибом как одну из своих козырных карт в переговорах о будущем Сирии, однако сегодня эту карту у нее выбивают из рук.
Обновлено 24 августа в 01:42
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено 24 августа в 03:03
Экономика
Новосибирцы задолжали более 21 млн рублей по потребительским кредитам
Размер просроченной задолженности новосибирских заемщиков по потребкредитам составляет 21,7 миллиарда рублей, по кредиткам — восемь миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих
Полицейские в Гонконге впервые применили водометы для разгона акции протеста, которая продолжается с июня.
Обновлено вчера в 08:43
Космос
«Союз МС-13» отчалил от МКС для перестыковки
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем отчалил от Международной космической станции (МКС) для перестыковки на другой модуль, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Технологии
Учёные выяснили смертельную опасность работы в офисе
Учёные из Норвегии выяснили, каким физическим активностям нужно уделять время каждый день, и сколько часов сидения на месте увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено вчера в 09:12
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено 23 августа в 23:23
Культура
В театре назвали причину госпитализации Олега Меньшикова
Обновлено вчера в 10:02
Футбол
Бауэр дебютировал в составе «Арсенала»
Немецкий защитник Роберт Бауэр дебютировал в составе тульского «Арсенала». На 77-й минуте встречи он заменил Сергея Ткачева.
Обновлено вчера в 16:04
Культура
Стаса Пьеху довела до слез поклонница
Обновлено вчера в 06:45
Здоровье
Подросток с корью посетил Диснейленд
Несовершеннолетняя девушка из Новой Зеландии, которая заболела корью, посетила Диснейленд и могла заразить других людей.
Обновлено вчера в 05:00
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено вчера в 11:57
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Обновлено вчера в 08:53