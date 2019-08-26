Экономика
«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»РБК вчера в 21:45
На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.
Читать в источнике
Оценить196
с чего всё началось
Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Коммерсантъвчера в 23:16
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Общество
СМИ сообщили о плане S7 объединить авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»
Холдинговая компания S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус».
Обновлено в 00:40
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Здоровье
Подросток с корью посетил Диснейленд
Несовершеннолетняя девушка из Новой Зеландии, которая заболела корью, посетила Диснейленд и могла заразить других людей.
Обновлено вчера в 05:00
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Культура
Директор пермской оперы улетел на переговоры с Теодором Курентзисом
Исполнительный директор пермского театра оперы и балета Андрей Борисов отправился в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с дирижером Теодором Курентзисом.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Прокуратура проверяет врачей Тюмени из-за отказа принять пациентку
В Тюмени прокуратура начала проверку по факту отказа медиков принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Скандально известный «лесной» министр Приангарья попросился в отставку
По версии следствия, возбудившего в отношении чиновника уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер к прекращению незаконной рубки.
Обновлено в 00:37
Футбол
Эдуардо Докампо: «Не смогли справиться с высоким темпом „Ростова“»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного поражения от «Ростова» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что считает победу соперника заслуженной.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено вчера в 08:45
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
У Цветного бульвара в Тюмени ночью сбили двух девушек
Обновлено в 00:31
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Общество
Не готовы к паводку: прокуратура Хабаровского края пригрозила властям
Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения бюджетного законодательства при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей
В России могут ввести уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при ее ненадлежащем выгуле хозяевами.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки.
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Виктории Бони женился во второй раз
Напомним, что имя Андюрана стало широко известно после его романа с Викторией Боней.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности
«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
Обновлено 24 августа в 23:30
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Действующий президент стал лидером на выборах главы Абхазии
Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба стал лидером на президентских выборах.
Обновлено вчера в 20:12
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Большинство налоговых преференций оказались неэффективными
Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим
Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 14:47