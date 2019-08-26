Для реализации задуманного «Почта России» просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.

с чего всё началось

На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.

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