«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%Известия вчера в 07:46

с чего всё началось

Нами разработана программа, которая затронет 210 тыс. сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон – мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд рублей.

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%. На нее планируется направить 11,5 млрд рублей, сообщил глава компании Николай Подгузов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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