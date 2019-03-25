Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%Известия вчера в 07:46
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%. На нее планируется направить 11,5 млрд рублей, сообщил глава компании Николай Подгузов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Нами разработана программа, которая затронет 210 тыс. сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон – мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд рублей.
с чего всё началось
В частности, глава предприятия заявил, что по итогам минувшего года выручка и чистая прибыль достигли исторического максимума — 190 млрд и 2,7 млрд рублей соответственно, говорится в сообщении на сайте российского лидера.News.ruвчера в 07:19
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